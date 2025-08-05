В Ленобласти продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом

Девять пострадавших в ДТП в Ленобласти с автобусом проходят лечение в больницах

Девять пострадавших в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области продолжают лечение в местных стационарах, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«В стационарах Ленинградской области продолжают лечение 9 пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшим в понедельник. Один из пострадавших - в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — заявил он.

По словам Кузнецова, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, у всех остальных зафиксированы травмы средней степени тяжести. Он отметил, что по в отношении серьезно пострадавших пациентов проводятся телемедицинские консультации со специалистами Минздрава России.

Автобус, ехавший из Луганска в Москву, врезался в опору пункта взимания платы в Тульской области. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе пятеро детей. В МВД заявили, что предварительной причиной аварии стал туман. Накануне регион накрыли сильные дожди, утром 5 августа МЧС выпустило предупреждения о плохой видимости. При этом в прокуратуре и СК отметили, что столкновение, предварительно, допустил водитель, который не справился с управлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее задержали водителя столкнувшегося с грузовым поездом автобуса в Ленобласти.