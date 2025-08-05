Водитель столкнувшегося с грузовым поездом автобуса в Ленобласти задержан

Водитель автобуса, который допустил столкновение с поездом на переезде в Ленинградской области, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Следователями задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области», — говорится в Telegram-канале.

4 августа в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП не выжила 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее валуны упали на проезжающие машины в Приморье.