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Влетел в опору пункта оплаты: 39 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 39
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Автобус, ехавший из Луганска в Москву, врезался в опору пункта взимания платы в Тульской области. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе пятеро детей. В МВД заявили, что предварительной причиной аварии стал туман. Накануне регион накрыли сильные дожди, утром 5 августа МЧС выпустило предупреждения о плохой видимости. При этом в прокуратуре и СК отметили, что столкновение, предварительно, допустил водитель, который не справился с управлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

35 человек, в том числе троих детей, госпитализировали в больницы Тульской области после аварии с пассажирским автобусом на 228-м км трассы М-4 «Дон», сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая детей — в состоянии средней степени тяжести», — добавил Кузнецов.

Всего в ДТП пострадало 39 человек, из них пятеро — дети.

Сведений о погибших, как отмечали в региональном МВД, нет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для остальных пассажиров организовали пункт временного размещения, людей обеспечили горчим питанием.

«В ближайшее время будет организована доставка пассажиров к конечным пунктам направления. Ситуация находится на контроле. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавил глава региона.

Причина аварии

Авария на трассе М-4 «Дон» под Тулой произошла утром 5 августа. Пассажирский автобус, ехавший из Луганска в Москву, боком врезался в опору пункта взимания платы. В салоне в тот момент находились 48 пассажиров.

Как сообщили в региональном МВД, предварительной причиной аварии стал сильный туман на этом участке дороги. Утром 5 августа министерство региональной безопасности Тульской области предупреждало, что в регионе ожидается туман с видимостью 100–500 метров.

В прокуратуре и региональном СК при этом отметили, что водитель, предварительно, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Следком возбудил по факту ДТП уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Портал 71.Ru пишет, что водитель, вероятно, слишком поздно заметил опору из-за сильного тумана, из-за чего не смог предотвратить столкновение.

Непогода в Тульской области

Накануне в регионе также прогнозировали сильный затяжной ливень — метеорологи обещали, что дождь не прекратиться весь день. Ливень начался в районе четырех часов утра, за утро 4 августа в Туле выпала треть месячной нормы осадков.

К вечеру в городе были затоплены Красноармейский проспект, улицы Советская, Демонстрации и Овражная. Глава администрации Тулы Илья Беспалов назвал дождь одним из самых сильных в этом сезоне.

Синоптики также прогнозировали, что непогода сохранится вплоть до 5 августа. В регионе ожидали дожди и грозы.

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