Влетел в опору пункта оплаты: 39 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Тульской области выросло до 39

Автобус, ехавший из Луганска в Москву, врезался в опору пункта взимания платы в Тульской области. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе пятеро детей. В МВД заявили, что предварительной причиной аварии стал туман. Накануне регион накрыли сильные дожди, утром 5 августа МЧС выпустило предупреждения о плохой видимости. При этом в прокуратуре и СК отметили, что столкновение, предварительно, допустил водитель, который не справился с управлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

35 человек, в том числе троих детей, госпитализировали в больницы Тульской области после аварии с пассажирским автобусом на 228-м км трассы М-4 «Дон», сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, остальные, включая детей — в состоянии средней степени тяжести», — добавил Кузнецов.

Всего в ДТП пострадало 39 человек, из них пятеро — дети.

Сведений о погибших, как отмечали в региональном МВД, нет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что пострадавших доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска, им оказывается необходимая медицинская помощь. Для остальных пассажиров организовали пункт временного размещения, людей обеспечили горчим питанием.

«В ближайшее время будет организована доставка пассажиров к конечным пунктам направления. Ситуация находится на контроле. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавил глава региона.

Причина аварии

Авария на трассе М-4 «Дон» под Тулой произошла утром 5 августа. Пассажирский автобус, ехавший из Луганска в Москву, боком врезался в опору пункта взимания платы . В салоне в тот момент находились 48 пассажиров.

Как сообщили в региональном МВД, предварительной причиной аварии стал сильный туман на этом участке дороги . Утром 5 августа министерство региональной безопасности Тульской области предупреждало, что в регионе ожидается туман с видимостью 100–500 метров.

В прокуратуре и региональном СК при этом отметили, что водитель, предварительно, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие . Следком возбудил по факту ДТП уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Поезд протаранил автобус с паломниками в Ленобласти: что известно В Ленинградской области грузовой поезд протаранил автобус с паломниками, выехавший на переезд... 04 августа 11:48

Портал 71.Ru пишет, что водитель, вероятно, слишком поздно заметил опору из-за сильного тумана, из-за чего не смог предотвратить столкновение.

Непогода в Тульской области

Накануне в регионе также прогнозировали сильный затяжной ливень — метеорологи обещали, что дождь не прекратиться весь день. Ливень начался в районе четырех часов утра, за утро 4 августа в Туле выпала треть месячной нормы осадков.

К вечеру в городе были затоплены Красноармейский проспект, улицы Советская, Демонстрации и Овражная. Глава администрации Тулы Илья Беспалов назвал дождь одним из самых сильных в этом сезоне.

Синоптики также прогнозировали, что непогода сохранится вплоть до 5 августа. В регионе ожидали дожди и грозы.