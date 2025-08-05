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Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя к Apple

Мосгорсуд возобновил процесс по иску изобретателя Арташеса Икономова к Apple
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Global Look Press

Московский городской суд вновь приступил к рассмотрению апелляции по делу российского изобретателя Арташеса Икономова, который добивается взыскания 294 миллиардов рублей с российского подразделения компании Apple за предполагаемое нарушение его патентных прав. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд вынес определение о возобновлении апелляционного производства. Судебное заседание назначено на 17 сентября», — сказано в сообщении.

Многолетнее противостояние Икономова с технологическим гигантом берет свое начало в 2013 году, когда он получил патент на полезную модель «Мобильный телефон с экстренной связью». Суть его изобретения — это смартфон, оснащенный особыми модулями, способными в случае чрезвычайной ситуации автоматически отправлять сообщения, в том числе голосовые, в службы спасения, прикрепляя к ним точные координаты местоположения телефона. Примечательно, что эта функция остается работоспособной даже тогда, когда обычная связь с другими абонентами отсутствует – например, при неактивной SIM-карте или нулевом балансе счета.

3 августа компания Apple подала иск против сети кинотеатров Apple Cinemas, обвиняя ее в нарушении прав на товарный знак. В иске отмечается, что кинотеатры используют название «Apple», чтобы запутать потребителей и извлечь выгоду.

Ранее стало известно, что в США могут запретить продавать iPhone из-за кражи технологий у Samsung.

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