Фермера, скормившего двух женщин свиньям, отправили под суд

В Южной Африке перед судом предстанет фермер и его сообщники, которые расправились с двумя чернокожими местными жительницами и скормили их свиньям. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в провинции Лимпопо в 2024 году. По версии следствия, трое белокожих мужчин расправились с двумя женщинами, 45-летней Марей Макгато и 34-летней Люсией Ндлову, которые пробрались на ферму в поисках просроченных молочных продуктов, предназначенных для свиней. Сначала один из мужчин якобы выстрелил в воровок, а затем, чтобы скрыть улики, заставил сообщников расчленить их и скормить скоту.

По информации СМИ, случай с расправой обострил расовый конфликт в регионе, где сохраняется напряженность между белокожим населением, которое преимущественно держит фермы, и чернокожими рабочими, которые недовольны тяжелыми условиями труда и, особенно, низкой оплатой работы.

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