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Мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и упаковал ее в чемодан

В Индии мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и упаковал ее в чемодан
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Shutterstock

В Индии мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и закрыл ее в чемодане. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 7 июня. Как рассказала мать девочки, в тот вечер она попросила свою дочь отнести бабушке, которая живет на соседней улице, лед. Женщина отметила, что не раз давала ребенку такое поручение, и каждый раз девочка быстро возвращалась. Через 20 минут отсутствия дочери ее мать позвонила родственнице, чтобы проверить, добралась ли дочь до нее. Бабушка ответила, что сегодня внучку не видела.

После этого семья ребенка вышла на его поиски. Один из жителей дома на той же улице рассказал, что видел, как один из его соседей, который якобы обронил ключи на улице и просил кого-то из детей занести их ему в квартиру.

«Никто из детей, которые были тогда во дворе, не стали ему помогать. Но, возможно, это сделала пропавшая девочка», — поделился мужчина.

Семья вызвала полицию. Правоохранители взломали дверь в квартиру предполагаемого преступника. Внутри они обнаружили чемодан, в который злоумышленник поместил ребенка. Семья вынула девочку — на тот момент она дышала, но была без сознания — и повезли в ближайшую больницу. Там врачи пытались спасти ребенка, но не смогли.

На ее теле нашли следы насилия. Предполагаемый преступник объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что в Ленобласти восьмилетнего мальчика изнасиловали в детском лагере.

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