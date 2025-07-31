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Учитель шахмат приставал к шестилетнему ученику на занятии и был арестован

В США учителя шахмат арестовали за растление
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

50-летнего учителя из американского штата Флорида обвинили в действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ученика. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в округе Майами-Дейд. Мальчик пришел на урок к учителю, который учил его играть в шахматы. Сразу после занятия он рассказал матери, что преподаватель касался его половых органов через одежду.

Родительница обратилась в полицию, после чего учителя задержали прямо в аудитории, где он проводил занятия. Вскоре фигурант разбирательств предстанет перед судом.

До этого в Индии директора школы задержали за изнасилование ученицы девятого класса. После надругательства мужчина угрожал ей, чтобы девушка не отправилась в полицию.

Однако спустя три месяца родственники заметили, что у девочки нет месячных. Во время осмотра врачи подтвердили беременность, после этого девятиклассница рассказала обо всем.

Ранее в Люберцах девушка дала отпор пьяному незнакомцу, который пытался ее изнасиловать.

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