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Девятиклассница забеременела от директора после изнасилования

В Индии директор школы изнасиловал ученицу и угрожал
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

Директора школы в Индии задержали за надругательство над девочкой. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш несколько месяцев назад. По данным издания, глава администрации школы изнасиловал ученицу девятого класса. После этого он угрожал ей, чтобы пострадавшая не обратилась в полицию.

Спустя несколько месяцев родственники обратили внимание на задержку месячных у ребенка.

«Медицинские осмотры подтвердили беременность несовершеннолетней, что побудило семью обратиться в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего власти возбудили дело, на данный момент идет расследование. В полиции подчеркнули, что в отношении обвиняемого будут приняты строгие меры.

До этого в Индии девочка забеременела после группового изнасилования. Школьница ходила в храм, где в какой-то момент встретилась с двумя братьями 58 и 60 лет. В течение года мужчины насиловали девочку.

Ранее электрик пришел к женщине починить свет и изнасиловал ее.

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