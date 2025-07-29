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В Люберцах девушка дала отпор пьяному незнакомцу, который пытался ее изнасиловать

В Подмосковье девушка обилась от пьяного насильника
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В Люберцах пьяный мужчина пытался изнасиловать девушку, которая возвращалась домой из магазина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва!».

Инцидент произошел вечером 28 июля, местная жительница шла домой из магазина, когда на нее напал пьяный мужчина. Незнакомец схватил девушку за ягодицы и предложил вступить в интимную связь.

После отказа в близости и словесной перепалки нападавший стал требовать от нее деньги, поскольку его обидели грубые слова в его адрес. Испугавшись угроз злоумышленника, девушка стала просить помощи у прохожих, ее спасла проезжавшая мимо семейная пара.

«Он остановился, вышел. Большое спасибо этим людям! Он освободил заднее сиденье, посадил меня и довез меня до дома. Я не дошла до дома буквально 300 метров», — рассказала девушка.

Пострадавшая намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее неизвестный пытался изнасиловать женщину возле новосибирского морга.

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