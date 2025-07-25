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В Индии девочка подверглась групповому изнасилованию и забеременела

В Индии девочка забеременела от братьев, насиловавших ее около года
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Shutterstock

В Индии двоих братьев подозревают в изнасиловании девочки. Об этом сообщает IndiaTV News.

Мужчины в возрасте 58 и 60 лет работали в местном храме, который посещала несовершеннолетняя, ее возраст не уточняется. В какой-то момент братья стали насиловать пострадавшую, это продолжалось в течение года.

После очередного соития против ее воли девочка забеременела, на данный момент она находится на седьмом месяце.

Узнав о произошедшем, отец рассказал некому должностному лицу, которое предложило родителю деньги за молчание. Помимо этого, мужчине угрожали.

Тем не менее, отец обратился в полицию. В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, их отправили под арест. Во время расследования выяснилось, что им помогал третий человек, который сейчас скрывается от правосудия.

На данный момент расследование продолжается.

Ранее водитель предложил пережившей групповое изнасилование девушке помощь и изнасиловал.

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