Электрик пришел к женщине починить свет и изнасиловал ее

Жителя Сингапура подозревают в надругательстве над женщиной, которой он делал ремонт. Об этом сообщает The New Paper.

По данным издания, 49-летний фигурант разбирательств по фамилии Ко общался с женщиной с 2015 года, когда наняла его для ремонта квартиры. До 2019 года она иногда обращалась к нему с просьбами, связанными исключительно с ремонтом.

В 2021 году в квартире, где женщина жила с соседкой, были проблемы со светом, и она снова позвала специалиста. Ко все осмотрел и вернулся с деталями для ремонта.

Во время работ женщина вышла из комнаты и стала говорить с электриком о ремонте. В какой-то момент он притянул ее к себе и обнял без ее согласия.

Об этом женщина написала подругам. Позже, когда специалист закончил работу, он прижал пострадавшую к столику, после чего толкнул ее на кровать. Женщина сопротивлялась, однако Ко оказался сильнее.

В результате пострадавшая рассказала обо всем подругам и обратилась в полицию. Электрика задержали, он во всем сознался. Несмотря на то, что инцидент произошел в 2021 году, процесс продолжается.

Ранее в Подмосковье таксист накачал наркотиками пассажирку и изнасиловал ее, женщина не выжила.