В Крыму троих детей унесло в море на сапборде

В Крыму спасли троих подростков, унесенных в море на сапборде

В Ленинском районе Крыма спасатели оказали помощь трем подросткам и одному взрослому, которых уносило в море во время прогулки на сапбордах. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел недалеко от села Семеновка, трое несовершеннолетних и один взрослый катались на сапбордах. В какой-то момент они не справились с сильным течением, группу стало уносить в море.

Спасатели обнаружили любителей водных прогулок в километре от берега, в медицинской помощи они не нуждались.

До этого в Башкирии женщину с тремя детьми унесло на сапборде. Инцидент произошел на озере Талкас, спасатели в ходе рейда обнаружили далеко от берега сапборд с тремя детьми и женщиной. Любители водных прогулок были унесены далеко от берега. Не справившись с сильным течением, отдыхающие стали звать на помощь. Спасатели немедленно подплыли к сапборду и эвакуировали всех на берег.

Ранее в Петербурге мать и дочь на сапборде унесло в Финский залив.