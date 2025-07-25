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Красноярца привязали к столбу после того, как он домогался двух девочек в магазине

В Красноярском крае мужчину привязали к столбу за приставания к девочкам
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жителя Красноярского края подозревают в домогательствах в отношении двух девочек. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Покровке. По словам местных жителей, к девочкам в возрасте восьми и 12 лет он приставал в магазине и на улице.

На кадрах из местного магазина заметно, как, предположительно, подозреваемый входит в торговый зал и в какой-то момент начинает обнимать и целовать. Заметивший это продавец помог девочке и встал между ней и мужчиной.

Как рассказали местные жители, родители обратились в полицию, но там им якобы заявили, что подозреваемый понесет ответственность по статье о хулиганстве.

Затем в социальных сетях появилось видео, на котором предполагаемый педофил привязан к столбу. По словам снимавшего ролик мужчины, этот человек якобы пытался затащить ребенка в кусты. Сам привязанный утверждал, что ни в чем не виноват.

После произошедшего подозреваемого забрали в отделение.

Ранее россиянин-уголовник изнасиловал 15-летнюю школьницу в петербургской лесополосе.

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