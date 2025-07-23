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Россиянин-уголовник изнасиловал 15-летнюю школьницу в петербургской лесополосе

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы в лесополосе
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В Петербурге задержали 46-летнего россиянина, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки в лесополосе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 19 июля в лесополосе по улице Генерала Лагуткина в Красносельском районе. Мужчина совершил изнасилование школьницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого — им оказался 46-летний житель Владикавказа. Вечером 21 июля мужчина был задержан на 681 километре трассы М-11 «Нева» при попытке покинуть регион. Выяснилось, что мужчина имеет большую криминальную биографию. Он был судим за разбойные нападения, вымогательство, незаконный оборот наркотических средств, угон автомобиля и кражи.

Ранее в ночном клубе Екатеринбурга женщину чуть не изнасиловали толпой.

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