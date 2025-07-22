Bangkok Post: мороженое с жареной курицей стало популярным в Таиланде

В Таиланде набирает популярность мороженое с жареной курицей, пишет Bangkok Post.

В северо-восточной провинции Таиланда Кхон Каен необычные и креативные вкусы мороженого стремительно набирают популярность, превращая традиционные местные блюда в холодные десерты. Инициатива направлена на сохранение культурной идентичности региона через гастрономический эксперимент.

Мороженое с курицей-гриль стало настоящим хитом. Оно изготавливается на молочной основе с добавлением специй, имитирующих вкус мяса на углях, и подаётся с жареным луком, карамелью и миндалём. Вкус вдохновлён одноимённым районом Кхао Суан Кванг — горной местностью, известной своими блюдами в стиле Исан.

«Этот вкус был настоящим вызовом — превратить горячее в холодное, не потеряв суть», — рассказала Харутай, 25-летняя помощница менеджера кафе, где подается такой десерт.

Второй вкус сочетает ванильное мороженое и кусочки обжаренной сладкой колбасы. По словам Харутай, именно этот вариант сейчас — самый популярный у покупателей.

Не менее необычным оказался сорбет Sato Rosé, созданный на основе местного ферментированного рисового вина сато, которое традиционно производят в районе Нам Фонг. В десерт добавили вкус личи и розовый аромат, но содержание алкоголя сведено к минимуму.

«Можно есть спокойно — никто не опьянеет», — с улыбкой отметила сотрудница кафе.

По её словам, новое меню уже получило положительные отзывы, особенно среди иностранных туристов и молодёжи, жаждущей новых гастрономических впечатлений.

Ранее врач рассказала, почему детям опасно есть мороженое с таурином.