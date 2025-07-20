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Стало известно, сколько рейсов отменили в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда из-за ограничений отменили пять рейсов, семь задержали
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Михаил Голенков/РИА Новости

В аэропорту Калининграда из-за ограничений пять рейсов отменили, семь задержали. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта «Храброво».

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы, в аэропорту «Храброво» отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров призвали учитывать это при планировании выезда в аэропорт. Помимо этого, следует уточнять статус рейса на официальном сайте воздушной гавани.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения на полеты самолетов.

На фоне атак ночью на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из которых 78 летели в Шереметьево. Из-за последовавших сдвигов в расписании авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00).

Ранее в Шереметьево пассажиры блокировали посадку на рейс в Минводы.

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