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В московских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: Внуково, Шереметьево и Домодедово работают с ограничениями
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vaalaa/Shutterstock/FOTODOM

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово введены временные ограничения на полеты самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — отмечается в сообщении.

Ограничения введены на фоне угрозы атаки дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата, державших курс на столицу.

Сегодня Внуково и Шереметьево уже вводили и снимали ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко сообщил, что из-за ограничений в аэропортах сидит в самолете уже несколько часов. В каком именно аэропорту он находится, чиновник не уточнил.

В ночь на 20 июня российские силы противовоздушной обороны уничтожили 19 БПЛА, включая 16, летевших непосредственно на столицу.

На фоне атак ночью на запасные аэродромы было направлено 134 самолета, из которых 78 летели в Шереметьево. Из-за последовавших сдвигов в расписании авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса в Челябинск, которые должны были состояться в 10:50 и 14:00, рейс в Минск (12:15), а также вылеты в Самару (10:05), Тюмень (10:20) и Минводы (11:00).

Ранее появилось видео, где мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.

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