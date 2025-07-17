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На Украине создадут департамент поиска проблем

На Украине создадут департамент для выявления проблем граждан
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Правительство Украины создаст специализированный департамент для выявления проблем граждан через соцсети и онлайн-платформы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, передает издание «Страна.ua».

Новая структура будет анализировать обращения, связанные с недоступностью государственных услуг. По мнению Федорова, этот механизм позволит оперативно выявлять проблемные сферы.

17 июля сообщалось, что власти Украины сообщили о накопленной задолженности перед пенсионерами по судебным решениям, которая за последние пять лет превысила 85 миллиардов гривен (более $2 млрд).

9 июля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сегодня украинцы фактически балансируют на грани выживания, однако власти страны умышленно скрывают реальное положение дел. По его словам, при нынешних властях Украины народ деградировал до уровня базового выживания, выразил мнение политик. Он отметил, что корни этой проблемы уходят в 2015 год, когда впервые был отмечен критический дисбаланс между доходами и расходами населения.

Ранее сообщалось, что уволенные украинские военные жалуются на проблемы с выплатами.

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