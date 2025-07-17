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На Украине задолженность перед пенсионерами выросла до $2 млрд за пять лет

Задолженность перед пенсионерами на Украине превысила $2 млрд за пять лет
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Gleb Garanich/Reuters

Власти Украины сообщили о накопленной задолженности перед пенсионерами по судебным решениям, которая за последние пять лет превысила 85 миллиардов гривен (более $2 млрд). Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики страны.

Согласно официальным данным, на Украине возникла системная проблема с исполнением судебных решений по пенсиям. Количество принятых решений возросло более чем в 26 раз, достигнув 758 тысяч. В министерстве подчеркнули, что ранее выплаты производились только по решениям, вступившим в силу до 20 ноября 2020 года.

Ситуация вызывает недовольство граждан и замечания со стороны Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Совета Европы. В ответ на критику власти уверили, что граждане будут получать регулярные выплаты, хоть и не сразу в полном объеме.

26 июня газета The Washington Post писала, что союзники Украины в следующем году не смогут полностью покрывать расходы страны на пенсии, здравоохранение и образование, в 2026 году Запад сможет оплачивать лишь половину невоенных расходов Киева.

Ранее сообщалось, что имеющие стаж на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии.

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