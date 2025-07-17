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Мужчина снимал видео со спасенной им коброй, а потом умер от ее укуса

В Индии мужчина снимал видео со спасенной им коброй и вскоре умер от ее укуса
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Times of India

В Индии 42-летний мужчина умер от укуса кобры, которую до этого спас и с которой снимался на видео. Об этом сообщает Times Of India.

Инцидент произошел в районе Гуна штата Мадхья-Прадеш. Дипак Махавар, известный в регионе как спасатель змей, получил смертельный укус после съемки видео для социальных сетей.

После успешного отлова кобры в деревне Барбатпура, он направился в школу сына, повесив ядовитую змею себе на шею. После того как он закончил позировать встревоженным зрителям для видео, они с сыном отправились домой, и рептилия укусила его за руку.

Несмотря на своевременную медицинскую помощь и первоначальные признаки улучшения, состояние мужчины резко ухудшилось. Он скончался через 12 часов после укуса. За годы работы он спас и переселил сотни змей, за что был широко известен в регионе. Власти провели вскрытие и передали тело семье.

Ранее четырехлетний мальчик попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Ленобласти.

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