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Четырехлетний мальчик попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти ребенок попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи
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Pixabay

В Ленобласти четырехлетнего мальчика укусила ядовитая змея, он попал в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 13 июля в лесном массиве Запорожского сельского поселения. Мальчик при контакте с рептилиями получил укус от ядовитой змеи в область голени.

Мать ребенка заметила отек на ноге сына во время прогулки и сразу обратилась за медицинской помощью. После осмотра в травмпункте мальчика в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Детской городской больницы №5 на сантранспорте.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Подробной информации о состоянии ребенка не поступало.

Ранее у девушки в Подмосковье произошел отек Квинке после укуса змеи.

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