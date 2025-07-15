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Мальчик потерял сознание и попал в больницу после избиения на российской детской площадке

В Новосибирске подростки избили ребенка до потери сознания и больницы
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В Новосибирске двое подростков избили ребенка на детской площадке, мальчик потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

Инцидент произошел 14 июля во дворе дома на улице Гребенщикова в микрорайоне «Родники». Двое подростков избили 12-летнего мальчика, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший потерял сознание и в результате был доставлен в нейрохирургическое отделение городской больницы.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту нападения на несовершеннолетнего. Родители пострадавшего ребенка также самостоятельно занимаются поисками нападавших.

До этого в Петербурге сверстники избили десятилетнюю девочку из-за лишнего веса. У пострадавшей диагностировали ушиб стенки живота. По словам матери ребенка, она уже длительное время подвергается издевательствам со стороны ровесников.

Ранее в Кузбассе подростки избили и унизили девушку, отказавшую в отношениях взрослому мужчине.

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