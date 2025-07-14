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В Кузбассе подростки избили и унизили девушку, отказавшую в отношениях взрослому мужчине

В Кузбассе подростки толпой избили 17-летнюю девушку за отказ взрослому мужчине
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В Кемеровской области подростки избили и унизили девушку, отказавшую взрослому мужчине. Видео избиения, которое длилось около 18 минут, появилось в сообществе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

ЧП произошло в селе Колмогорово, где живет 17-летняя жертва. Недавно она отказала в отношениях некому Александру, который почти вдвое ее старше, и мужчина решил проучить девушку. Он собрал своих «малолетних друзей» и организовал нападение.

Те выманили пострадавшую из дома, избили на глазах у прохожих, заставили вставать на колени и извиняться, а затем бросили в мусорный бак. После этого агрессоры отвезли ее к реке, где продолжили издеваться и избивать потерпевшую. Известно, что агрессоры угрожали девушке расправой, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.

Родители пострадавшей обратились в полицию, но правоохранители пока не приняли мер. Местные жители объясняют это тем, что заказчик избиения якобы связан с криминальными авторитетами. Тем временем матери жертвы и ей самой продолжают поступать угрозы. Семья просит привлечь виновных к ответственности.

Ранее в российском регионе пожаловались на банду девочек-подростков, нападающих на детей.

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