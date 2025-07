110-летняя жительница Австрии раскрыла секрет долголетия

Одна из самых пожилых жительниц Австрии — Эмма Венда — отметила 110-й день рождения в доме престарелых в Вене. О секрете своего долголетия она рассказала изданию Need To Know.

Юбилярша родилась в 1915 году. До войны она работала поваром, а с 1940 года — кондуктором в трамвае. На пенсию Венда вышла в 1970 году. Она была замужем, но овдовела в 1969-м. Всего в семье было шестеро детей.

Даже в преклонном возрасте женщина сохраняет бодрость: слушает аудиокниги, интересуется новостями и живо общается с окружающими. Родственники отметили ее живой ум и любознательность, которые сохраняются с молодости.

В разговоре с журналистами Венда призналась, что считает причиной своего долголетия тяжелую жизнь в юности — постоянные лишения, недоедание и военное время, по ее словам, закалили организм.

Здоровье женщины удивляет окружающих: в 102 года она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в 103 — установила зубные импланты.

Поздравить долгожительницу с круглой датой пришли не только близкие, но и мэр Вены Михаэль Людвиг. Он вручил ей праздничный торт.

