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110-летняя жительница Австрии раскрыла секрет долголетия

NTK: 110-летняя жительница Австрии объяснила долголетие лишениями в молодости
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Häuser zum Leben

Одна из самых пожилых жительниц Австрии — Эмма Венда — отметила 110-й день рождения в доме престарелых в Вене. О секрете своего долголетия она рассказала изданию Need To Know.

Юбилярша родилась в 1915 году. До войны она работала поваром, а с 1940 года — кондуктором в трамвае. На пенсию Венда вышла в 1970 году. Она была замужем, но овдовела в 1969-м. Всего в семье было шестеро детей.

Даже в преклонном возрасте женщина сохраняет бодрость: слушает аудиокниги, интересуется новостями и живо общается с окружающими. Родственники отметили ее живой ум и любознательность, которые сохраняются с молодости.

В разговоре с журналистами Венда призналась, что считает причиной своего долголетия тяжелую жизнь в юности — постоянные лишения, недоедание и военное время, по ее словам, закалили организм.

Здоровье женщины удивляет окружающих: в 102 года она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в 103 — установила зубные импланты.

Поздравить долгожительницу с круглой датой пришли не только близкие, но и мэр Вены Михаэль Людвиг. Он вручил ей праздничный торт.

Ранее 104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму.

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