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104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму

UPI: 104-летняя американка отметила день рождения и исполнила мечту побывать в тюрьме
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livcosheriffs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США 104-летняя женщина отметила свой день рождения, отправившись в тюрьму, пишет UPI.

Необычный способ отпраздновать день рождения выбрала жительница Нью-Йорка Лоретта, которая отметила свое 104-летие посещением тюрьмы округа Ливингстон. Этот визит стал исполнением одного из пунктов ее списка желаний.

Как сообщил офис шерифа округа, Лоретта, проживающая в доме престарелых, выразила желание отметить свой день рождения экскурсией по местному изолятору. Сотрудники шерифа с радостью откликнулись на просьбу долгожительницы и организовали для нее специальный тур.

Перед началом экскурсии Лоретту поздравили кофе и праздничным пирожным. Во время общения с шерифом женщина поделилась своим секретом долголетия, рассказав, что главное — заниматься любимым делом.

«Лоретта прекрасно провела время, осматривая нашу тюрьму. Мы рады, что смогли воплотить в жизнь ее желание», — прокомментировали в полиции.

Ранее 124-летняя женщина поделилась секретом долголетия.

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