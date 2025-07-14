Педагог чеченской школы, где учат Коран, избил детей палкой и попал на видео

В Чечне педагог школы хафизов избил детей палкой и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в школе хафизов «Ан-нур» в городе Гудермесе — целью учебы является заучивание Корана наизусть. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преподаватель избивал нескольких детей палкой, а затем заставил группу мальчиков лечь на пол. После этого видео оборвалось.

Мать одного из пострадавших опубликовала фотографии с многочисленными синяками на теле ребенка. В официальных пабликах, связанных с властями региона, сообщили, что ситуация тщательно рассмотрена, необходимые меры уже приняты и вопрос урегулирован. Более подробной информации не поступало.

Ранее в Ингушетии отец избил палкой двух дочерей и сына-подростка.