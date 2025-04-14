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В Ингушетии отец избил палкой двух дочерей и сына-подростка

Многодетный отец из Ингушетии нанес 19-летней дочери 100 ударов палкой по спине
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Shutterstock

В Ингушетии отца заподозрили в жестоком избиении троих детей, говорится в Telegram-канале «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел 11 апреля в Карабулаке. 45-летний местный житель напал на 19-летнюю и 15-летнюю дочерей, а также на 15-летнего сына возле дома. Отец пригрозил старшей дочери расправой и прижал нож к ее горлу. Он нанес девушке около 100 ударов палкой по спине, бедрам и паховой области, в результате она попала в больницу. У ее брата и сестры также были диагностированы ссадины, ушибы и гематомы. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение и временно разместили их в детском лагере-интернате.

По словам источника, последние 10 лет дети жили со своей матерью, но неделю назад она вышла замуж во второй раз и на время отвезла детей к бабушке. Бывший муж женщины приехал туда со своими братьями, забрал подростков и избил их. Первоначально он отказывался признавать свою вину, но позже заявил, что имел на это свои причины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге отец избил маленького сына за крики на приеме у стоматолога.

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