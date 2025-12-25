Собчак пообещала поговорить с Канделаки после дела о вымогательстве

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телеведущая Ксения Собчак пообещала поговорить со своей коллегой Тиной Канделаки после дела о вымогательстве, в рамках которого тюремный срок получили сотрудники Собчак. Об этом она рассказала в новогоднем выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики».

По словам Собчак, пока она не будет звать Канделаки на собственное шоу для интервью.

«Пока ребята сидят в тюрьме, я не могу брать интервью у Тины Канделаки, а вот когда они выйдут, я бы с ней очень хотела поговорить. А если это не получится, я обязательно, Тина, поговорю с тобой публично», — сказала она.

Бывших сотрудников медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Медиа» Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева и Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление информации о нем в Telegram-канале.

По делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, приговорили к тюремным срокам также администраторов трех Telegram-каналов — Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко.

Ранее жена Романа Товстика рассказала Собчак об угрозах со стороны Кати Гордон.

