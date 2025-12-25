На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новак рассказал о плане на случай возможного изъятия замороженных активов России

Новак: Россия подготовила план ответа на возможное изъятие замороженных активов
true
true
true
close
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Россия подготовила план ответа на возможное изъятие замороженных активов со стороны Запада, его реализуют при необходимости. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак телеканалу «Россия 24».

«Составлен соответствующий план и он будет реализован, если такие случаи будут возникать», — сказал он.

По словам Новака, ответ России будет зеркальным и «достаточно жестким».

До этого аналитик Уильдер Алехандро Санчес выразил мнение, что страны Европейского союза вряд ли рискнут передать Украине замороженные российские активы.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении ЕС выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ, как планировалось ранее. Как ожидается, эти деньги пойдут на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в ближайшие два года. Украина будет возвращать их только после завершения конфликта с Россией и при условии, если Москва выплатит репарации. При этом Евросоюз, как подчеркнул Кошта, оставил за собой право использовать российские средства для погашения задолженности Киева.

Ранее Путин объяснил, почему ЕС не смог ограбить РФ и конфисковать замороженные активы.

