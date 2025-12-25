Новак рассказал о подготовке к подписанию соглашений по «Силе Сибири — 2»

Подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам российского газа по «Силе Сибири - 2» в Китай уже на финальной стадии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, в настоящий момент уже спроектирован участок газопровода по территории Монголии, кроме того, российские компании с партнерами находятся на финальной стадии «по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа».

Недавно «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В компании сообщили, что это был десятый по счету рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC.

