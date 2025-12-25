На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новак рассказал о подготовке к подписанию соглашений по «Силе Сибири — 2»

Новак: подписание соглашений по «Силе Сибири — 2» находится на финальной стадии
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам российского газа по «Силе Сибири - 2» в Китай уже на финальной стадии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

По его словам, в настоящий момент уже спроектирован участок газопровода по территории Монголии, кроме того, российские компании с партнерами находятся на финальной стадии «по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа».

Недавно «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В компании сообщили, что это был десятый по счету рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC.

Ранее в России оценили уровень запасов газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами