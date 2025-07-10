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В Кемеровской области приятель убил 19-летнюю девушку и общался от ее имени в чатах

Волонтер из Кемеровской области убил 19-летнюю студентку и спрятал тело в лесу
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Telegram-канал «SHOT»

В Кемеровской области молодой человек убил знакомую и с ее телефона писал близким, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Последний раз 19-летняя Валерия из Прокопьевска выходила на связь 7 июля. В тот день парень девушке получил с ее телефона сообщение о разрыве отношений, а сестре она ответила, что гуляет, но не могла записать голосовое или ответить на звонок. Валерия училась на третьем курсе технического колледжа, подрабатывала в приемной комиссии, была волонтером и до сих пор не пропадала. Родные забили тревогу и обратились в полицию.

Оказалось, что последним, кто видел Валерию живой, был 22-летний Анатолий, тоже волонтер. За день до исчезновения он пришел к девушке, предложил выпить и поговорить, но внезапно напал на нее с ножом. Он убрался в квартире, спрятал тело в сумку и вывез в лес. По версии следствия, именно он, чтобы не вызвать подозрений, написал странные сообщения, которые получили парень и сестра убитой. В квартире Анатолия нашли вещи и ноутбук девушки, сейчас с ним работают следователи. Тело Валерии пока не обнаружено.

Ранее спустя 15 лет заключения из колонии освободился маньяк, лишивший жизни школьницу.

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