Спустя 15 лет заключения из колонии освободился маньяк, лишивший жизни школьницу

В Удмуртии из колонии освободился маньяк, который жестоко расправился с девочкой

В Удмуртии из мест лишения свободы вышел Рудольф Варламов, маньяк, который изнасиловал девятилетнюю школьницу, после чего жестоко расправился с ней. Мужчина пробыл в колонии 15 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел летом 1999 года в окрестностях села Шаркан. В полицию поступило заявление о пропаже девочки по имени Алена. За любую информацию о ней объявили вознаграждение в 1000 рублей. Варламов обратился к силовикам и рассказал, что ему приснился вещий сон, в котором он увидел, где закопана девочка. Экспертиза показала, что ребенка лишили жизни и перед расправой надругались. Главным подозреваемым стал Варламов, но доказать его вину сразу не получилось.

Спустя 11 лет оперативники подняли дело и отправили к Варламову журналистку, которая смогла вытянуть из него все детали расправы. Он рассказал съемочной группе о случившемся и показал место преступления. Интервью легло в основу доказательств, а насильника отправили в колонию ИК-5 в Сарапуле.

Там маньяк работал швеей. По информации издания, психологи выявили у него пониженный уровень IQ — они предположили, что именно из-за этого Варламов так легко признался в преступлении в общении с работницей СМИ.

За Варламовым установлен административный надзор до 2032 года, он обязан отмечаться раз в четыре месяца. Мужчине запрещено находиться рядом с детскими садами и школами.

По информации ИА «Регнум», в апреле 2025 года маньяк уехал из родного села и обосновался в городе Сарапул.

Ранее стало известно, что «Битцевский маньяк» требовал компенсацию за свои страдания в колонии.