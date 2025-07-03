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Мужчина пытался остановить машину, где сидели жена с любовником, и попал в больницу

В Сингапуре муж нашел жену с любовником на парковке и бросился под машину
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Mineevph/Shutterstock/FOTODOM

В Сингапуре мужчина спровоцировал ДТП на парковке, пытаясь остановить машину, в которой сидели его жена и ее любовник. Об этом сообщает газета Lianhe Zaobao.

Житель Сингапура, 50-летний Чиа Хиок Сиа, отправился ночью на поиски жены, которая не выходила на связь, и нашел ее на парковке. В тот момент женщина и ее любовник сидели голыми в машине. Ревнивый муж попытался открыть дверь и попросил их выйти, но безуспешно. Тогда он забрался на капот, чтобы помешать отъезду, но водитель начал движение. В результате мужчина упал с капота и получил травмы.

Владельца автомобиля задержали и предъявили ему два обвинения — в безрассудном вождении, повлекшем телесные повреждения, и в нарушении общественного порядка за нахождение голым в общественном месте. В суде он признал себя виновным лишь по второму пункту. Какое наказание грозит сингапурцу, не уточняется.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми и попал на видео.

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