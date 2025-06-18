Сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как мужчина без штанов кидался с ножом на машину

В Новосибирске мужчина с ножом кидался на автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«В гаражном кооперативе на Ельцовской, 26, был замечен Росомаха неадекватный мужчина с ножами в руках, кидающийся на приезжих. Спустя некоторое время прибыли сотрудники Росгвардии и уложили бунтаря на землю», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без штанов сначала размахивает двумя ножами, а потом начинает бежать на автомобиль, водитель которого отъезжает назад.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине. По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине». В машине мужчина пересел на заднее сиденье и начал трогать школьницу, от чего девочка закричала и напугала соседа.

Также женщина отметила, что после произошедшего сразу подала заявление в СКР.

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