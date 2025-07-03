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Менеджер супермаркета поссорилась с продавщицей, села сверху и перекрыла кислород

В США продавщица магазина лишилась воздуха из-за перепалки с боссом
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В Лос-Анджелесе менеджер магазина 7-Eleven вступила с продавщицей в конфликт, который перерос в физическое насилие. Об этом сообщает Los Angeles Times.

24 июня в магазине на Мелроуз-авеню произошел инцидент между 24-летней Джессикой Маклафлин и ее руководителем. По данным полиции, спор начался со словесной перепалки, но быстро перешел в физическое противостояние.

Свидетель рассказал, что менеджер повалила сотрудницу на пол, удерживала ее в таком положении и препятствовала нормальному дыханию.

В результате девушка более 10 минут находилась без полноценного дыхания, что привело к тяжелым последствиям для здоровья. Ее коллеги вызвали экстренные службы, однако состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Родственники сообщили, что пострадавшая была подключена к аппарату жизнеобеспечения, врачи констатировали необратимые изменения, и после консилиума было принято решение об отключении от аппарата.

Женщина была уволена. Полиция изъяла записи камер наблюдения.

Ранее россиянин избил работницу магазина из-за цены на спиртное.

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