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Россиянин избил работницу магазина из-за цены на спиртное

В Пензе мужчина избил работницу из-за цены на спиртное
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Depositphotos

В Пензе местный житель набросился на сотрудницу магазина из-за цены на спиртное. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из городских продуктовых магазинов. Мужчина 1960 года рождения вступил в конфликт с работником торговой точки из-за несоответствия цены на спиртное на ценнике и на кассе. На шум пришла другая сотрудница, после чего ссора продолжилась.

Разозлившись, злоумышленник нанес женщине несколько ударов ногой. После этого он ударил ее рюкзаком по спине.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

До этого продавщица избила беременную коллегу в российском алкомаркете. На кадрах с места происшествия видно, как другие работники пытаются успокоить агрессоршу.

Ранее вора, который избил продавщицу из-за двух журналов, отправили под стражу в Петербурге.

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