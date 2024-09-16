Онколог рассказал, какой ген увеличивает риск развития рака груди

В случае с раком молочной железы наследственный фактор играет одну из ключевых ролей. Около 10% этого онкозаболевания связаны с плохой генетикой, чаще всего с мутацией в генах BRCA1 и BRCA2, рассказал «Газете.Ru» руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков.

Реже, по его словам, причиной возникновения наследственного рака молочной железы становятся мутации в генах CHEK2, NBS1, PALB2, TP53, PTEN, CDH1, ATM и некоторых других.

Мировое медицинское сообщество впервые узнало про эти онкогены в середине 90-х годов XX века. Технологический прогресс позволил ученым открыть ряд генов, виновных в развитии семейных случаев рака. В их числе BRCA1 и BRCA2.

BRCA — это аббревиатура английских слов: breast (грудь) и cancer (рак). По своей природе эти гены призваны защищать организм и предотвращать повреждение здоровых клеток. Однако по ряду причин (нездоровый образ жизни, вредные привычки, возраст) в генах BRCA происходят мутации, и тогда они начинают представлять серьезную угрозу для здоровья.

«Гены BRCA — синдром наследственного рака молочной железы — передаются по наследству в 50% случаев! Чаще всего они передаются по женской линии — от бабушки матери, а затем от матери дочери. Однако в некоторых случаях носителями BRCA могут стать и отцы (в 20% случаев), которые, сами того не зная, передают своим детям опасный ген», — заметил профессор.

Он посоветовал женщинам обратить внимание на моменты, связанные с плохой генетикой и возможными рисками рака: близкие родственницы (мать, дочь, сестра) болели раком молочной железы, причем в молодом возрасте; в роду было несколько случаев рака груди; родственницы одновременно болели раком молочной железы и яичников; в семье было более 3 случаев рака яичников.

Сегодня, как рассказал онколог, в мире мутации в генах BRCA1 и BRCA2 есть у каждой восьмой женщины. Причем, чем старше женщина, тем выше риски развития рака груди. Например, к семидесяти годам у женщины с геном BRCA1 риски онкологии повышаются до 70%, а с геном BRCA2 — до 50%. Рак молочной железы также может коснуться и мужчин. Однако, по словам Серякова, это крайне редкая патология среди мужского населения, которая встречается всего лишь в 0,2% случаев.

Онкогены BRCA1 и BRCA2 — виновники не только рака груди, но и других онкозаболеваний. Они могут, например, спровоцировать развитие рака яичников — в 40–60% случаев, а также онкозаболеваний толстой кишки (около 20% случаев), предстательной (в 25–50% случаев) и поджелудочной железы (в 2–5% случаев).

«Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 крайне опасны для здоровья женщин. Чаще всего именно они связаны с самыми агрессивными формами рака груди. Более того, эти онкогены опасны рецидивами злокачественной опухоли в одной или сразу двух молочных железах. Такой рак обычно сложно лечить — эти онкогены умеют обходить ловушки даже со стороны таргетных препаратов. Однако сейчас появились новые разработки, которые показывают достаточно хорошие результаты в подавлении генов BRCA и вызванных ими опухолей», — добавил Серяков.

В заключение профессор посоветовал пациентам с семейным раком молочной железы заранее пройти генетический анализ крови. Этот метод позволяет подтвердить или опровергнуть наличие мутаций в генах BRCA, CHEK2 и NBS1, спрогнозировав риски развития онкологии. А в случае положительного теста на онкогены генный анализ дает возможность обнаружить опухоль на ранней стадии, что значительно повышает шансы пациента на благоприятные прогнозы по лечению.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин поддерживает свое репродуктивное здоровье.