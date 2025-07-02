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В Индии оправдали мужчину, которого посадили в тюрьму за признание в любви

Times of India: в Индии оправдали мужчину, отсидевшего срок за признание в любви
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Shutterstock

В Индии спустя восемь лет оправдали мужчину, который отсидел в тюрьме за признание в любви, пишет Times of India.

Бомбейский высокий суд оправдал 25-летнего мужчину, обвинявшегося в сексуальных домогательствах из-за признания в любви 17-летней девушке в 2017 году. Суд постановил, что простое выражение чувств не может считаться домогательством, если в нем отсутствует явный сексуальный подтекст или соответствующее поведение.

Школьница, учившаяся в 11 классе, заявила, что мужчина остановил ее вместе с двоюродной сестрой на улице, взял за руку и сказал: «Я тебя люблю». После этого полиция возбудила уголовное дело против индийца. В итоге суд приговорил мужчину к трем годам тюремного заключения, однако он обжаловал это решение.

Адвокат обвиняемого подчеркнула, что действия ее клиента не содержали повторных контактов, физического принуждения или признаков сексуального характера, которые необходимы для квалификации преступления по данным статьям.

Ранее в Индии женщина расправилась с супругом, заставившим ее переспать с 20 мужчинами.

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