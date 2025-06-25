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Муж заставил супругу переспать с 20 разными мужчинами и поплатился

В Индии женщина расправилась с супругом, заставившим ее переспать с 20 мужчинами
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Shutterstock

В Индии принуждение супругом жены к занятию проституцией закончилось трагедией. Женщина расправилась с мужем-насильником. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, мужчина из штата Уттар-Прадеш в течение трех лет заставлял супругу торговать своим телом. За это время она вступала в физическую связь с двадцатью разными мужчинами. После многих лет борьбы, по словам преступницы, она не нашла выход лучше, чем избавиться от мужа. Пара связала себя узами брака шесть лет назад, через два года у них родился ребенок, мальчику сейчас четыре года.

Вдову, подозреваемую в расправе, отправили в тюрьму. Ее слова о том, что супруг заставлял ее спать с другими мужчинами, частично подтвердились. В полиции рассказали, что у них есть фото- и видео-доказательства преступлений. Возбуждено дело о принуждению к проституции, в котором уже фигурируют пятеро подозреваемых.

Ранее в Индии мать заставила дочь восемь раз вступить в половую связь с ее сожителем, чтобы она «поняла жизнь».

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