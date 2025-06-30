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Россиянам рассказали, чем опасен сколиоз

Врач Демьяновская: сколиоз оказывает негативное влияние на сердце и легкие
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Сколиоз — это гораздо больше, чем плохая осанка. При выраженной деформации он может нарушить работу легких, а также вызвать психологические расстройства. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сильная деформация грудной клетки может ограничивать пространство для расширения легких, особенно при вдохе. Это приводит к затруднению дыхания, снижению жизненной емкости легких, одышке при минимальной физической нагрузке, повышенной утомляемости», — уточнила специалист.

Кроме того, по ее словам, искривление позвоночника может оказывать давление на сердце, затрудняя его нормальную работу, а также нарушить работу органов брюшной полости.

Демьяновская также отметила, что утверждение о том, что сколиоз есть чуть ли не у каждого второго, является мифом. Небольшие искривления позвоночника действительно бывают у многих, но клинически значимое заболевание встречается гораздо реже.

Ранее врач раскрыла, помогает ли плавание избавиться от сколиоза.

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