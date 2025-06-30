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Врач раскрыла, помогает ли плавание избавиться от сколиоза

Врач Демьяновская: плавание не помогает избавиться от сколиоза
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Unsplash

Плавание не способно избавить от сколиоза, однако регулярные тренировки в воде укрепляют мышечный корсет и могут облегчить дискомфорт при искривлении позвоночника. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Мышечный корсет, в свою очередь, будет поддерживать позвоночник в более правильном положении. В воде существенно снижается нагрузка на спину, а это может облегчить боль, вызванную сколиозом», — пояснила специалист.

Она добавила, что вода способствует большей гибкости позвоночника и суставов, что важно для поддержания нормальной амплитуды движений. Также, по ее словам, врач может посоветовать лечебную физкультуру, йогу и пилатес.

Как отмечал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов, в современном мире осанка нарушается из-за сидячей работы, смартфонов и компьютеров.

Чтобы понять, нарушена ли осанка, достаточно встать у стены так, чтобы ее касались пятки, ягодицы, спина и затылок. Если через минуту становится неудобно стоять в этом положении — проблема имеет место быть, подчеркнул он.

Ранее врач раскрыл, поддается ли сколиоз домашнему лечению.

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