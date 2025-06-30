Врач объяснила, как отличить сутулость от сколиоза

Не следует путать сутулость со сколиозом, поскольку это два разных состояния. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Сколиоз — не просто плохая осанка, а боковое искривление позвоночника, которое сопровождается деформацией и боковым поворотом позвонков. Чтобы лучше понять, что это такое, можно представить винтовую лестницу, только вместо ступенек в ней будут позвонки», — объяснила специалист.

Она добавила, что утверждение о том, что сколиоз есть чуть ли не у каждого второго, является мифом. По ее словам, небольшие искривления позвоночника действительно бывают у многих, но клинически значимое заболевание встречается гораздо реже.

Как предупреждал врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко, сколиоз на ранних стадиях практически никак себя не проявляет, поэтому родителям важно вовремя заметить изменения осанки у ребенка.

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