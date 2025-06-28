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В Горловке в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, мирная жительница получила ранение
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Телеграм-канал «Минздрав России»

Мирная жительница Горловки в Донецкой народной республике была ранена в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка ранена мирная жительница», — написал он.

В результате атаки БПЛА в Никитовском районе Горловки повреждение получил объект теплоснабжающей организации.

25 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя пострадали в Горловке и Кураховском округе при детонации противопехотных мин, которыми украинские военные дистанционно минируют территорию региона. Пушилин отмечал, что обоим пострадавшим оказывалась вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

23 июня мирная жительница Горловки получила ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по гражданскому автомобилю.

Ранее в Брянске четыре человека пострадали при ударе БПЛА.

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