На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские военные атаковали машину мирной жительницы ДНР с беспилотника

Мэр Горловки Приходько: ВСУ ранили жительницу Горловки, атаковав машину с БПЛА
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирная жительница Горловки получила ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате удара дрона украинских нацистов по гражданскому автомобилю в поселке станции Никитовка ранена мирная жительница Горловки», — заявил он.

По словам мэра, в ходе атаки были обесточены поселок шахты имени Гагарина и жилой массив «Комсомолец».

До этого стало известно, что в городах Горловка и Енакиево ДНР при вооруженных атаках были повреждены несколько жилых домов. В Горловке под обстрел частный жилой дом на улице Буденного.

15 июня восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак украинской армии. В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика.

Ранее житель Белгородской области пострадал при взрыве суббоеприпаса ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами