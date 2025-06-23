Украинские военные атаковали машину мирной жительницы ДНР с беспилотника

Мирная жительница Горловки получила ранения в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате удара дрона украинских нацистов по гражданскому автомобилю в поселке станции Никитовка ранена мирная жительница Горловки», — заявил он.

По словам мэра, в ходе атаки были обесточены поселок шахты имени Гагарина и жилой массив «Комсомолец».

До этого стало известно, что в городах Горловка и Енакиево ДНР при вооруженных атаках были повреждены несколько жилых домов. В Горловке под обстрел частный жилой дом на улице Буденного.

15 июня восемь мирных жителей ДНР, в том числе шестеро детей, пострадали в результате атак украинской армии. В Ленинском районе Донецка украинский беспилотник ранил пять девочек и одного мальчика.

Ранее житель Белгородской области пострадал при взрыве суббоеприпаса ВСУ.