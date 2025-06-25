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В Горловке двое мирных жителей подорвались на противопехотных минах

Пушилин: в ДНР двое мужчин подорвались на минах «Лепесток»
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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Два мирных жителя пострадали в Горловке и Кураховском округе ДНР при детонации противопехотных мин, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют территорию региона. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки и поселке Сладкое Кураховского муниципального округа в результате подрывов на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранения средней степени тяжести получили двое мужчин 1962 года рождения», — написал глава региона.

Пушилин добавил, что обоим пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. По словам главы ДНР, ВСУ обстреляли республику из 155-мм артиллерии и применили беспилотники.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился видео об опасности мин, которые противник разбрасывает в приграничье. Глава региона подчеркнул, что главная задача в настоящее время — обеспечить безопасность местных жителей, особенно детей. Также он призвал сразу сообщать об обнаружении подозрительных предметов по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Курской области разминировали 44 населенных пункта.

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