Петербуржец ударил сына-подростка и отправил его в больницу с травмами головы

В Петербурге подросток попал в больницу после удара со стороны отца

В Петербурге мужчина ударил 14-летнего сына и отправил его в больницу с травмой головы. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 24 июня на Переведенской улице. По словам пострадавшего, отец ударил его ладонью по лицу. Подростка, приехавшего к отцу в гости из другого района города, доставили в травмпункт на проспекте Энгельса.

Медики диагностировали у мальчика сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левой половины лица. После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

До этого в Якутии отец жестоко избил сына за пропущенный урок. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «заняться воспитанием своего сына».

Ранее в Бурятии мужчина изрезал жену в бане и напал с ножом на дочь.