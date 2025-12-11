Власти Пермского края назвали причину взрыва в политехе

Взрыв в политехническом вузе в Пермском крае произошел из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности по региону в Telegram-канале.

«Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина», — сказано в сообщении.

Telegram-канал SHOT писал, что в результате происшествия не выжили директор завода-разработчика установки и его малолетняя дочь.

По данным журналистов, ударной волной в здании снесло двери в лаборатории. Всего пострадали пять человек. У трех из них закрытые черепно-мозговые травмы, еще двое отказались от госпитализации.

Министерство территориальной безопасности Прикамья также уточнило, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и проходят лечение в медучреждениях Перми.

