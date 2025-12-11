Врач объяснил различия в симптомах простуды и гриппа

Одно из важных различий между простудой и гриппом заключается в скорости развития симптомов. Об этом рассказал Максимо Гомес, руководитель службы пульмонологии университетских больниц Пуэрта-дель-Сур, Монтепринсипе и Торрелодонес. Его комментарии приводит El Periodico De España (PDE).

Эксперт отметил, что грипп начинается резко и сопровождается высокой температурой, ломотой в мышцах, выраженной слабостью и иногда затрудненным дыханием. Простуда же развивается постепенно: появляются боль в горле, заложенность носа и чихание.

Пульмонолог добавил: в период высокой вирусной активности особенно важно беречь тех, кто наиболее уязвим к осложнениям — пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей.

«Простые повседневные меры заметно снижают риск заражения. Прикрывая рот и нос платком или салфеткой при кашле и чихании, мы сокращаем распространение капель, содержащих вирус. Ношение медицинской маски при появлении симптомов дополнительно задерживает вирусные частицы и защищает окружающих от заражения» - уточнил эксперт.

Врач посоветовал чаще проветривать помещения и избегать плотных скоплений людей, регулярно мыть руки или пользоваться антисептиком и по возможности не выходить из дома при плохом самочувствии.

Гомес отмечает, что и вирус гриппа, и вирусы, вызывающие простуду, способны заражать людей еще до появления симптомов. Зимой их распространению дополнительно способствуют низкие температуры, плохая вентиляция и то, что люди чаще находятся в закрытых помещениях. Чаще всего заражение происходит дома, на работе, в учебных заведениях и в общественном транспорте.

