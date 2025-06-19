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Житель Якутии избил сына кулаками и ножом из-за пропущенного урока

В Якутии мужчину осудили за нападение на сына
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Pexels

В Якутске суд вынес приговор мужчине, который избил сына по незначительному поводу. Об этом сообщает Верховный суд Республики Саха.

По версии следствия, 40-летний местный житель узнал, что ребенок пропустил урок. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «заняться воспитанием своего сына».

Между родственниками произошла ссора, во время которой отец избил школьника и ударил его минимум один раз в ногу ножом. В какой-то момент пострадавший смог убежать из квартиры.

В отношении родителя возбудили уголовное дело. Известно, что после развода мальчик остался жить с отцом и его сожительницей. Фигурант признал вину только частично. Он заявил, что хотел напугать школьника.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на срок 6,5 лет. Адвокат попытался обжаловать решение, но в вышестоящей инстанции приговор оставили без изменения.

Ранее в Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь.

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