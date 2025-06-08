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В Бурятии мужчина изрезал жену в бане и напал с ножом на дочь

В Бурятии мужчина напал с ножом на жену и несовершеннолетнюю дочь

В Бичурском районе Бурятии задержан местный житель, который избил и изрезал жену и дочь, спасти пострадавших не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, подозреваемый в ночь на 7 июня приехал к жене. Пара некоторое время не жила вместе. Мужчина затащил женщину в баню, избил и несколько раз ударил ножом.

Крики матери услышала несовершеннолетняя дочь и бросилась на помощь. Отец ударил девочку кирпичом по голове и дважды вонзил ей лезвие ножа в грудь и шею. Подозреваемый забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле.

По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, нож перекинул через забор в соседний огород. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Башкирии пьяная женщина ударила мужа ножом из ревности. Пара распивала спиртные напитки, между ними возникла ссора на почве ревности. Женщина обвинила мужа в измене, схватила кухонный нож и нанесла удар. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянин сжег дом с бывшей женой и сыновьями.

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